2021/09/30 | 20:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، عن مواصلة الدعم الذي تقدمه

لمختلف الشرائح في المجتمع بناء على

توجيه ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي

الكربلائي، مشيرة الى صدور ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني يوجه بمعالجة هذه الشريحة في المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية مجاناً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني يوجه بمعالجة هذه الشريحة في المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).