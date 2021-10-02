بلاسخارت من ذي قار: بعثة الامم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين

2021/10/02 | 11:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين.وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بمحافظة ذي قار مع المحافظ أحمد الخفاجي، إن “بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير احداث الناصرية على مشاركتهم في الانتخابات”.وأضافت أن […]

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