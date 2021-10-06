قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تدمر مضافة وتفكك عبوة جنوب الموصل

2021/10/06 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دمرت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، مضافة وفككت عبوة ناسفة جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان، ان “القوة شاركت بعملية أمنية شملت مناطق جنوب مدينة الموصل ضمن قاطع الحضر، وشاركت في العملية قطعات اللواء 44 واللواء 25 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات وطبابة عمليات نينوى للحشد الشعبي، وشملت العملية تفتيش […]

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