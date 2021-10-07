الإعمار تحصي المبالغ المصروفة لقروض صندوق الإسكان خلال العام الحالي

2021/10/07 | 11:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن المبالغ المصروفة لقروض صندوق الإسكان خلال العام الحالي.وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان، إن “وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، أحصت حجم المبالغ التي قام صندوق الاسكان التابع للوزارة، بصرفها كقروض سكنية للمواطنين في بغداد وعموم المحافظات منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر ايلول الماضي”.وأضاف أن “المبالغ المصروفة بلغت (542.190.850.000) مليار دينار، وعدد المعاملات المقبولة ضمن الفترة اعلاه بلغت (17344) معاملة اقراضية” مؤكداً أنه “تم اجراء الكشف على (30516) معاملة أقراضية للدفعات الاولى والثانيه والثالثة في بغداد والمحافظات”.

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