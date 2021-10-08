2021/10/08 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مراسل “الايام نيوز”، اليوم الجمعة، ببدء التصويت الخاص في جميع المحافظات.وقال مراسلنا، إن عملية التصويت الخاص انطلقت في جميع المحافظات، وسط اجراءات امنية مشددة حول مراكز الاقتراع، مبينا أن التصويت سينتهي في تمام الساعة السادسة مساءً.ويشملُ هذا التصويتُ وزارةَ الداخلية ووزارةَ الدفاع وجهازَ مكافحة الإرهاب ووزارةَ داخليةِ الإقليم ووزارةَ البيشمركة والنازحين […]

ظهرت المقالة الانتخابات البرلمانية..



بدء التصويت الخاص في جميع المحافظات أولاً على الايام نيوز.

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