محلل سياسي: المشاركة الواسعة للقوات الامنية ستدفع الناخبين للتصويت في يوم الاقتراع العام

2021/10/08 | 23:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، قاسم العبودي، اليوم الجمعة، ان المشاركة الواسعة للقوات الامنية ستدفع الناخبين للتصويت في يوم الاقتراع العام، فيما لفت الى ان ابعاد مقاتلي الحشد عن التصويت جاء لحرمان الفتح من اصواتهم.وقال العبودي لبرنامج “حصاد الايام” ان “يوم التصويت الخاص كان عبارة عن عرس انتخابي كبير جدا”.واوضح ان “نسبة المشاركة بالتصويت […]

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