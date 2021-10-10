الكندي: الحشد الشعبي اصبح ضرورة وهو باق مهما كانت المتغيرات السياسية

2021/10/10 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز النبأ للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، اليوم الاحد، ان الحشد اصبح ضرورة وهو باق مهما كانت المتغيرات السياسية، موضحا ان من يحارب الحشد يحفر قبره بيده.وقال الكندي في تغطية خاصة انه “اذا تحققت الاغلبية من كل المكونات لا بد ان لا تشرك الجميع”، مبينا ان “هذه المرة لن تكون ذائقة الاطراف […]

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