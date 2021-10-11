العتبة الحسينية المقدسة تعلن عودة صلاة الجماعة في الصحن الحسيني

2021/10/11 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم الاثنين، عن عودة صلاة

الجماعة في داخل الصحن الحسيني المقدس،

فيما اكدت على المصلين وجوب مراعاة

التباعد المكاني فضلاً عن الاجراءات

الوقائية.

وقالت ال

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