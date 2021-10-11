الكاظمي يهنئ النواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للبرلمان المقبل

2021/10/11 | 21:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، التهنئة للنواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للبرلمان المقبل.وقال الكاظمي في تدوينة: “اقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنىء القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة”.وكانت مفوضية الانتخابات قد […]

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