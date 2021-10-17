2021/10/17 | 20:14 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 17 أكتوبر 2021 | 07:50 مساءً | عدد القراءات : 26

المالكي يخاطب المتظاهرين على نتائج الانتخابات

خاطب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، المعترضين على نتائج الانتخابات.

وقال المالكي في تغريدة له عبر التويتر:الى المواطنين الكرام اخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات العملية السياسية وارجو ان تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الامن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب لان هذا يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الامن والاستقرار.

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