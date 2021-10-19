2021/10/19 | 16:57 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 04:39 مساءً

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ما دور "امير الباكستاني"موظف الامم المتحدة بعملية نتائج الانتخابات؟

كشف رئيس ائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي، ان موظفي الامم المتحدة دور في عملية نتائج الانتخابات.



وقال الأسدي في لقاء متلفز ان "لموظفي الامم المتحدة دور في عملية نتائج الانتخابات من خلال السيطرة على مخرجات الرسيفرات الخاصة بالمفوضية".



واضاف "ان امير الباكستاني الموظف في الامم المتحدة في العراق هو اكثر من تحكم بهذه العملية وهو الماسك لعملية المخرجات الأخيرة لبيانات الانتخابات والمفوضية تأخذ المعلومات منه".



وحمل الاسدي المفوضية العليا للانتخابات المسؤولية عن اي خلال حصل في الانتخابات.

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