2021/10/21 | 09:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخفاجي: المفوضية تماطل بإعادة العد والفرز من اجل التلاعب بالأصوات

حذر النائب السابق فلاح الخفاجي، الخميس، من أن المشهد السياسي يتجه للتعقيد بشكل تدريجي، فيما اشار الى ان المفوضية تماطل بإعادة العد والفرز من اجل التلاعب بالأصوات.

وقال الخفاجي في حوار تابعته "عين العراق" إن “على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تسارع بتصحيح الأخطاء ومنح الحقوق لأصحابها”.

واضاف، ان “المشهد السياسي يتجه للتعقيد بشكل تدريجي”، مشيرا الى ان “المفوضية تماطل بإعادة العد والفرز من اجل التلاعب بالأصوات”.

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