مستشار خامنئي يعلن موقف طهران من نتائج الانتخابات العراقية

2021/10/21 | 21:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الخميس، موقف طهران من الانتخابات الأخيرة في العراق، والتي تخوض الفصائل المسلحة احتجاجات على نتائجها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ولايتي قوله، أثناء لقاء مع عادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابقة، إنّ "العلاقات بين البلدين فريدة وعميقة"، مبينًا أنّ "العراق دولة صديقة وشقيقة".

وأضاف ولايتي، أنّ "إيران وقفت دائمًا إلى جانب العراق حكومة وشعبًا، ولدينا علاقات عميقة وتاريخية مع بعضنا البعض".

وأكد مستشار خامنئي، أنّ "إيران مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق حكومة وشعبًا، ولحسن الحظ تم اتخاذ إجراءات إيجابية في المجال الأكاديمي، وستستمر بكل قوة".

وحول الانتخابات الأخيرة، قال ولايتي، إنّ "الانتخابات في العراق تظهر النمو الفكري العميق والغني للشعب العراقي وثقافته، وستكون النتيجة قادرة على توفير طريق نمو وتطور العراق أكثر من ذي قبل".

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