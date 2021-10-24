2021/10/24 | 11:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامر عبد الجبار: نسبة المشاركة في الانتخابات التي اعلنتها المفوضية غير حقيقية

كشف رئيس تجمع “الفاو زاخو” عامر عبد الجبار، الأحد، عن امتلاكه 1000 وثيقة تثبت وجود خروق انتخابية في المحطات.

وقال عبد الجبار في حوارفي حوار تابعته " عين العراق نيوز" “إننا نمتلك1000 وثيقة تثبت وجود خروق انتخابية في المحطات”، مؤكدا أنه “طالبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة الجهات التي تشتري اصوات الناخبين “.

واضاف ان ” التعيينات التي اطلقها الكاظمي قبل الانتخابات تثير التساؤلات و بعض صناديق الاقتراع اغلقت بعد الموعد الذي حددته المفوضية”.

وأوضح عبد الجبار، أن “نسبة المشاركة في الانتخابات التي اعلنتها المفوضية غير حقيقية، “، مبينا ان “مفوضية الانتخابات ستتعرض للمسائلة والتحقيق بخصوص النتائج”.

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