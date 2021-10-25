حول ريتشارد رورتي، البراغماتية كمناهضة للاستبداد - زهير الخويلدي

2021/10/25 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة "إن التحول إلى مفهوم الإيتيقا المناهض للسلطوية يعني إعطاء المرء الحق والواجب لتغيير التقاليد من أجل تحسين المجتمع""سلسلة غير مسبوقة من المحاضرات تكشف وجهة نظر الفيلسوف البراغماتي ريتشارد رورتي حول الدين والواقعة والإيتيقا، والتي تركزت على غياب مسؤولية البشر تجاه بعض السلطات غير البشرية (مثل الله أو الواقع أو الالتزامات الكونية).



يسعى عمل ريتشارد رورتي (1931-2007) إلى استعادة نبلته إل ......





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