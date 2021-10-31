2021/10/31 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عسكري سودان أن رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، لايزال المرشح الرئيسي لرئاسة حكومة جديدة، وأنه طلب من القادة العسكريين الذين يحكمون البلاد بعض المطالب، فيما تصر القوى المدنية في الشارع على الاستمرار في الاحتجاجات، وسط غموض حول مستقبل الأزمة التي تحاول أطارف داخلية وخارجية حلحلتها

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