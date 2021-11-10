ميسي جاهز لمواجهتي أوروجواي والبرازيل

2021/11/10 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، جاهزًا لمواجهة منتخبي أوروجواي والبرازيل خلال التوقف الدولي الحالي.ووفقًا لشبكة "tyc" الأرجنتينية، فإن ميسي شارك في التدريبات الجماعية لراقصي التانجو، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى.وأشارت الشبكة الأرجنتينية، إلى أن مشاركة ميسي باتت مؤكدة أمام أوروجواي والبرازيل، لكن لم يتضح حتى الآن مدى قدرته على اللعب أساسيًا في المباراة الأولى.وكان ميسي تغيب عن خوض آخر مباراتين مع باريس سان جيرمان، بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليسري.وسيزور "الألبيسيليستي" أوروجواي في 13 من نوفمبر/ تشرين ثان الجاري في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، قبل أن يستقبل في الـ16 من الشهر نفسه منتخب البرازيل.وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات المؤهلة للمونديال بـ31 نقطة تليها الأرجنتين في الوصافة بـ25 نقطة.

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