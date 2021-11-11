الكاظمي وزيدان يؤكدان على تطيبق القانون في محاولة الاغتيال وعنف تظاهرات الخضراء

2021/11/11 | 20:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق الزيدان، الخميس، على ضرورة احترام تطبيق القانون في ملفى الاعتداء على منزل رئيس الوزراء وعنف تظاهرات الجمعة.

وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان، اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى بحث مراحل التحقيق في حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء واحداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة الموافق 2021/11/5".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا ضرورة احترام تطبيق القانون".

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