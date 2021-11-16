التعليم توجه الجامعات الأهلية بشأن المنح الدراسية المجانية للمتفوقين

2021/11/16 | 16:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة التعليم الجامعي الأهلي ناقشت مع مدراء التسجيل في الجامعات والكليات الأهلية مضامين دليل الطالب.

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