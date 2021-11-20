العراق في صدارة المستوردين من إيران

2021/11/20 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، السبت، تسجيل الحجم التجاري مع دول الجوار 61.464 مليون طن بقيمة 28.3 مليار دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، تصدر فيها العراق الدول المستوردة.وبيّن المتحدث باسم المصلحة روح الله لطيفي في بيان أن “تجارة ايران مع 15 بلدا مجاورا بلغت واقع 28.319 مليار دولار من اجمالي الحجم التجاري – مع دول العالم – 98,687,581 طنا بقيمة 54.812 مليار دولار”.

وأضاف أن “الصادرات الى دول الجوار بلغت 47,885,306 أطنان بقيمة 14,782,736 دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية بنمو كمي 64 بالمئة و سعري55 بالمئة”.

وأوضح أن “العراق تصدر الترتيب باستيراد اكثر من 19.74 مليون طن بقيمة تجاوزت 5.482 مليار دولار تلته تركيا بـ 10.955 مليون طن بقيمة 3.397 مليار دولار والامارات 6.61 مليون طن بـ 2.589 مليار دولار”.

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