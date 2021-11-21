2021/11/21 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد الناطق الإعلامي وعضو إدارة نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد أن مباراة فريقه أمام نفط البصرة مهمه ولا تقبل القسمة على اثنين .وقال رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" فريق نفط البصرة من الفرق الجيدة وحقق نتائج كبيرة في الادوار السابقة ؛ لذا تمَّ إعداد العدة جيداً لهذه المباراة "، مبيناً، أن" الجهاز الفني للنوارس يعرف كل صغيرة وكبيرة عن فريق نفط الوسط، والفريق على أتمّ الجاهزية للعودة بنقاط المباراة وتعزيز موقعنا في جدول الفرق".واضاف رشيد أن" جميع اللاعبين بصحة جيدة ولا توجد اي اصابات تؤثر في تشكيلة الفريق "، مشيراً، الى أن" الفريق عازم على تكملة سلسله النجاحات السابقة بعد تحقيق سبعة انتصارات وسيكون هذا هو الانتصار الثامن ".وتابع رشيد أن" اللاعب جلال حسن سيكون جاهزاً خلال اسبوع وسيشارك في المباراة المقبلة من بطولة الكأس "، مبيناً، أن" اللاعب علاء قاطع يعاني من اصابة في اليد اليمنى وسيغيب على اثرها لمدة شهر، وهنالك متابعة لحالة اللاعب من قبل طبيب الفريق الدكتور علي فاروق ومراقبة مراحل شفائه وصولا الى تعافيه تماما وعودته الى الملاعب".ويحتل الزوراء المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعها من ثماني مباريات فاز بسبع وخسر في واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الزوراء: مباراة نفط البصرة لاتقبل القسمة على اثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق الزوراء: مباراة نفط البصرة لاتقبل القسمة على اثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).