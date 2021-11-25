2021/11/25 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن احصائية بعدد براءات الاختراع في العراق خلال عام، فيما أشار الى أن معدل منح براءات الاختراع العام الماضي أكثر من العام 2019.وقال رئيس الجهاز حسين علي داوود، في تصريح صحفي، إن “أكثر من 733 باحثاً ومبتكراً تقدموا العام الماضي بطلبات لتسجيل براءات اختراع”، مبيناً، أن “هذه الطلبات يتم فحصها شكلياً ووثائقياً”.وأضاف، انه “تمّ منح أكثر من 530 براءة اختراع خلال العام الماضي”، مشيراً الى أن “ماتبقى من الطلبات تم رفضها لانها لم تلبِّ متطلبات الحصول على براءة الاختراع”.وتابع ان “منح 533 براءة اختراع خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احصائية رسمية بعدد براءات الاختراع في العراق خلال عام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية رسمية بعدد براءات الاختراع في العراق خلال عام) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائية رسمية بعدد براءات الاختراع في العراق خلال عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).