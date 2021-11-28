2021/11/28 | 18:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رفض الاعلامي احمد ملا طلال، اليوم الاحد، تقديم برنامجه على الـ UTV، مؤكدا لا ارضخ لنفاق المسؤولين.وقال الملا طلال في تغريدة على تويتر، “سأمتنع عن تقديم حلقة اليوم من برنامجي على UTV إحتجاجاً على رفع حلقة مظاهرات السليمانية من السوشيال ميديا الخاصة بالقناة”.واضاف “قد أستمر بالممانعة لحين إعادة الأمور إلى نصابها.حرصي على كوردستان يفوق أحيانًا مثيله على باقي العراق”.واكد “لا يجب الرضوخ لنفاق مسؤول مخطيء، طامح إلى منصب كبير”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد ملا طلال يحتج على حذف حلقته بخصوص كردستان من المواقع الالكترونية لقناة الـ UTV عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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