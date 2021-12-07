عمليات بغداد تؤكد ضرورة تكثيف الجهد لمتابعة الخلايا النائمة والعابثين بأمن المواطن

2021/12/07 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهد لمتابعة الخلايا النائمة والعابثين بأمن المواطن، فيما أشار إلى أن القطعات الأمنية ستكون ساندة لكل الدوائر الخدمية.وقالت إعلام القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تزامناً مع ذكرى يوم النصر العظيم وتحرير أرضنا العزيزة من براثن داعش الإرهابي ومن أجل توطيد العلاقة بين المواطن والقوات الأمنية ومد جسور الثقة والتعاون بين شرائح المجتمع والقوات الأمنية كافة للحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة، التقى قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم شيوخ ووجهاء عشائر مناطق جنوب العاصمة بحضور قائد المقر المتقدم الكرخ وقائد فرقة المشاة السابعة عشر وقائممقام المحمودية ورؤساء الوحدات الإدارية لنواحي (الرشيد /اللطيفية/اليوسفية) ومدراء الدوائر الخدمية في القضاء".وأضافت أنه "تم التأكيد على دور العشائر العراقية الأصيلة ووقوفها جنباً إلى جنب مع إخوانهم في القوات الأمنية للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم الذي أدى بدوره لدحر المجاميع الإرهابية".وأكد قائد العمليات على "ضرورة التواصل والتعاون للحفاظ على هذا المنجز"، مشيراً إلى "أهمية تكثيف الجهد الاستخباري لمتابعة الخلايا النائمة والعابثين بأمن المواطن وإلقاء القبض عليهم".وتابع أن "القطعات الأمنية ستكون ساندة لكل الدوائر الخدمية والمخلصين من أبناء شعبنا الذين يسعون الى تقديم الخدمات لأبناء شعبهم".وثمن رؤساء العشائر والحاضرون على دور قائد عمليات بغداد والقادة والآمرين لتواصلهم المستمر مع الجميع لتذليل المعوقات كافة التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين وملاحقة كل من تسول له نفسة الإضرار بالسلم المجتمعي.

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