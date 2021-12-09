الصليب الاحمر الدولي يعلن تبادل رفات جنود عراقيين وايرانيين عبر منفذ الشلامجة

2021/12/09 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اشرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم ، على اعادة رفات 4 جنود عراقيين و58 جنديّاً إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوب العراق.وذكرت اللجنة في بيان : " أكثر من 30 عاماً مرّت على انتهاء النزاع المسلح بين العراق و إيران ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها".واضافت :" سنواصل دعمنا للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العوائل".واوضحت : " ان أسماء اصحاب الرفات إذا ما وجدت تنشر في صفحة وزارة الدفاع العراقية بعد كل عملية تبادل"./انتهى3

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