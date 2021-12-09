وزيرة الهجرة تناقش مع رئيس الكنيسة الآشورية اوضاع النازحين والمهاجرين

2021/12/09 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايڤان فائق جابرو، اليوم الخميس، البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيس الكنيسة الآشورية في العراق والعالم، وتثمينا لجهوده في تكريس ثقافة الاخاء والتعايش السلمي بين جميع المكونات.وهنأت جابرو ، حسب بيان للوزارة ، البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيسا للكنيسة الآشورية في العراق والعالم، سائلة الرب ان يوفقه في تأدية مهامة وخدمة الجميع.وقالت : " ان قداسة البطريرك مار آوا الثالث رويل رمز للتسامح من خلال دعواته للتعايش السلمي وضمان حقوق وحريات الجميع، وهو معروف بتوجهاته النبيلة في نشر روح المحبة والاخاء بين ابناء الشعب العراقي" ، مشيدة بحكمته في توحيد صفوف المسيحيين.وتم خلال اللقاء بحث اوضاع النازحين والمهاجرين، وسبل دعمهم، فضلا عن مناقشة اوضاع العائدين منهم طوعيا الى مناطقهم الاصلية، و توفير حياة كريمة لهم.كما تم التطرق الى، اوضاع المهاجرين المسيحيين، والنازحين منهم، وضرورة إعادتهم طوعيا لمناطقهم الأصلية، حيث يمثلون عنصرا أساسيا وفاعلا في تاريخ وحاضر العراق، والنسيج المجتمعي، وهذا ما يحفز جهود إعادتهم، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم ./ انتهى3

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