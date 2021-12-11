مصدر امني: استشهاد طفل واصابة شقيقته بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش جنوب الموصل

2021/12/11 | 19:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا/ استشهد طفل وأصيبت شقيقته بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش جنوب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا /أن" طفلا بعمر الاربعة اعوام استشهد واصيبت شقيقته بعمر ستة اعوام بجروح بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قرية السلطان عبد الله في ناحية القيارة جنوب الموصل".واضاف ان" القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الطفل والمصابة لمستشفى قريب من مكان الحادث "/انتهى

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