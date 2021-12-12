الكاظمي يزور دار الكتب والوثائق ويفتتح قاعة

2021/12/12 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأحد، دار الكتب والوثائق في

العاصمة بغداد.

وافتتح الكاظمي خلال زيارته الدار قاعة

السياسي الراحل أحمد الجلبي، التي ضمت

نفائس من الكتب والمقتنيات والوثائق

وا

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