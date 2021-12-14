2021/12/14 | 12:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يؤجل محاكمة قاتل الهاشمي إلى شباط من العام المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يؤجل محاكمة قاتل الهاشمي إلى شباط من العام المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يؤجل محاكمة قاتل الهاشمي إلى شباط من العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).