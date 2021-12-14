2021/12/14 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت الحكومة الايرانية تصميمها وجديتها للتوصل لاتفاق سريع حول ملفها النووي.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي: الغرب فرض هذه العقوبات غير القانونية ويجب أن يكون لديه إرادة جادة لرفعها، لافتا إلى أنه إذا وجدت لدى الغرب هذه الإرادة، فإن التوصل إلى اتفاق جيد في المتناول.وأضاف جهرمي: الحكومة عازمة وجادة لإلغاء العقوبات بصورة فاعلة" مبينا ان : من فرض العقوبات، سوف يبذل قصارى جهده لاستمرارها ومضاعفتها.واوضح : ان هدف إيران هو رفع العقوبات بشكل فعال، وإذا كانت لدى الطرف الآخر إرادة جادة في هذا الصدد، فسيتم التوصل إلى الاتفاق سريعا.مشيرا الى ان ايران : لم تخرج من الاتفاق، وجميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاقات السابقة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تؤكد تصميمها وجديتها للتوصل لاتفاق سريع حول ملفها النووي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تؤكد تصميمها وجديتها للتوصل لاتفاق سريع حول ملفها النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).