القبض على 7 متهمين بإطلاق النار خلال تشييع جنازة ..ومتهم بالدگة العشائرية في ميسان

2021/12/15 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على(7) متهمين بإطلاق النار خلال تشييع جنازة ومتهم بالدكة العشائرية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة مركز المحافظة".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" انه بعد سماع صوت اطلاق نار تبين فيما بعد ان مصدره تشييع جنازة في منطقة (عواشة) ، تمت ملاحقة مطلقي العيارات النارية والقبض على ثلاثة اشخاص في وقت الحادثة ، وتم خلال التحري والتفتيش القبض على (4) اشخاص اخرين".واضاف البيان :" أن المفارز المشتركة تمكنت ايضاً من القبض على متهم بارتكابه للدگة العشائرية وبحوزته سلاحا نوع كلاشينكوف ومسدسا واعتدة ، بعد محاولة هروبه وملاحقة العجلة التي يستقلها".واشار الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين وإحالتهم للقضاء اصولياً"./انتهى

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