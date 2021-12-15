40 مدرسا من الحسينية بكربلاء يبادرون بإقامة دورات مجانية للطلبة

2021/12/15 | 22:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومستعدين لإجراء الامتحان النهائي بتفوق عالي.

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