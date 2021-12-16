خلال وقت قياسي.. العتبة الحسينية تعيد تأهيل

2021/12/16 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت كوادر قسم المشاريع الهندسية

والفنية في العتبة الحسينية المقدسة،

عملها بمشروع إعادة تأهيل فلكة العلماء

(فلكة سيد الأسعار) وسط محافظة كربلاء

المقدسة.





واوضح القسم خلال بيان تلقته وكالة نون

الخ

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