مصر وقطر في منافسة محتدمة للظفر بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب

2021/12/18 | 09:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يسعى كل من منتخبي مصر وقطر بمنافسة محتدمة للظفر بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب التي تختم مساء اليوم .وتقام المباراة على ارض ملعب 974 في الساعة الواحدة ظهرا ، حيث سيقوم الحكم الارجنتيني فاكوندو تيلو بقيادة المبارة ".وخسرت قطر من الجزائر في دور نصف النهائي بهدفين لهدف واحد في مباراة مثيرة شهدت اضافة حكم المباراة 18 دقيقة وقتا بدلا من الضائع ، فيما خسرت مصر امام تونس بالدور ذاته بهدف وحيد في الوقت بدل الضائع وبنيران صديقة ./انتهى9

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