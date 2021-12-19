الحشد الشعبي: الإطاحة بناقل العبوات اللاصقة لداعش شمال بغداد

2021/12/19 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بعنصر من تنظيم داعش شمال بغداد.وذكر إعلام الحشد في بيان، إن “قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، أطاحت بأحد عناصر داعش وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن قاطع شمال بغداد”.وأضاف، إن “العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد […]

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