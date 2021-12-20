وزير الثقافة يبحث مع المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ملفات العراق في المجالات الثقافية وغيرها

2021/12/20 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم مع المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم محمد ولد أعمر ملفات العراق في المجالات الثقافية وغيرها .وذكر بيان لوزارة الثقافة , ان الوزير التقى اليوم الاثنين , ولد أعمر على هامش أعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الثانية والعشرين ".واكد ولد اعمر خلال اللقاء, حرصه وحرص المنظمة على أخذ دورها باتجاه قضايا وملفات العراق، وفي المجالات المختلفة وفي مقدمتها التراث الثقافي العراقي، وملفات التربية والتعليم، وكل المجالات المعنية بها المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم."وأبدى الاستعداد والرغبة في مناقشة مجموعة قضايا طرحت أفكارها ووصلت نتيجة اللقاء إلى أن تؤطر المواضيع بمحاور لتشكل اتفاقية توقعها إدارة المنظمة مع العراق من خلال وزارة الثقافة والسياحة والآثار".وناقش المؤتمر بحسب البيان هذا اليوم ,عدة ملفات ثقافية منها: عرض مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي وإطلاق المشاريع الإبداعية ودور الإعلام في الهوية الإبداعية، وعرض مخرجات قمة اللغة العربية ومخرجات مهرجان البردة فضلاً عن الطابع العالمي للثقافة والفنون الإسلامية، وتغيير القناعات حول الرؤية الإسلامية، وعرض خارطة العمل الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل التراث غير المادي، واختتم بكلمتي المدير العام للألكسو ورئيس الدورة 22 للمؤتمر"./انتهى2

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