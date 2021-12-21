2021/12/21 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية عمليات حفر البئر النفطي طوبة / ٥٤ في حقل الطوبة لصالح شركة نفط البصرة بعمق ٢٤٦٠ مترا .وذكر اعلام الشركة في بيان" انه تم انجاز عمليات الحفر باستخدام جهاز الحفر IDC 21 ذي القدرة الحصانية 2000 HP في فترة زمنية قدرها ٦٨ يوما ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي جديد في حقل الطوبة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي جديد في حقل الطوبة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).