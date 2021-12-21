2021/12/21 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، الثلاثاء، إنه "لا توجد إجابة حتى الآن" عما إذا كان يتعين على الشركات المصنعة للقاحات تطوير لقاح ضد متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وكالة الأدوية الأوروبية "لا يعرف" مدى الحاجة للقاح ضد "أوميكرون") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وكالة الأدوية الأوروبية "لا يعرف" مدى الحاجة للقاح ضد "أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).