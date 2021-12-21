انهاء تكليف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل (وثيقة)

2021/12/21 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تتضمن انهاء تكليف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل هدى سجاد.

وجاء في الوثية ما هو نصه:

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