الاتحاد الاوروبي: الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا تعقد الاثنين المقبل

2021/12/23 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة (4+1) ستعقد يوم الاثنين المقبل في فيينا.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان :" إن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ستعقد اجتماعا يوم الإثنين 27 كانون الأول في فيينا".وأضاف البيان:" أن اللجنة المشتركة سيترأسها نائب الأمين العام ، المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيحضر الاجتماع ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران".وتابع البيان: "سيواصل المشاركون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف".كما أعلن منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، عبر "تويتر"، اليوم الخميس، ان : "محادثات فيينا تستأنف يوم الاثنين 27 كانون الأول وستجتمع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة وتحديد الخطوات التالية".وأضاف بحسب " وكالة فارس: "من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة"./انتهى2

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