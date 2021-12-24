بعد تقاعس سلطات اقليم كوردستان عن توفيره.. شاسوار عبدالواحد يبدأ حملة ضخمة لتوزيع النفط

2021/12/24 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، توزيع النفط في جميع مدن اقليم كوردستان وكركوك بالمجان، اثر موجة البرد الشديدة وانخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي ووفاة عائلة كاملة في محافظة دهوك بعد تسممهم بغاز الفحم.

وقد قامت الفرق التابعة للحركة بتوزيع النفط الابيض في مدن اقليم كوردستان وكركوك منذ يوم امس الخميس،

وكان رئيس الحركة شاسوار عبدالواحد قد اعلن في تدوينة ،امس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "قررنا توزيع النفط الابيض على العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود في مدن اقليم كوردستان وكركوك وتم توجيه جميع فرق الجيل الجديد بالبدء بعملية التوزيع فورا".

واضاف عبدالواحد، "فلتقم حكومة اقليم كوردستان بالاستمرار بالكذب وسرقة نفط المواطنين ومقدرات وواردات الاقليم، فيما يموت ابناء الشعب من البرد والفيضانات والغرق في البحار، وتغض السلطة الطرف عما يواجهه المواطنون من البرد والظروف الصعبة التي يمرون بها".

جدير بالذكر ان عائلة كاملة مكونة من 5 افراد (4 اطفال وامهم) قد اختنقوا في قضاء عقرة التابعة لمحافظة دهوك، امس الخميس، بعد تسممهم بالغاز المنبعث من الفحم لعد توفر النفط اللازم لديهم.

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