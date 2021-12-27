قطر تمول إنشاء خط غاز إلى غزة بـ60 مليون دولار

2021/12/27 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أمس الأحد توقيع اتفاق تمويل مشروع لحل أزمة كهرباء القطاع الفلسطيني بـ 60 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي في بيان وزع على الصحافيين، إن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وشركة غزة لتوليد الكهرباء.

وأوضح العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، دون أن يحدد موعد انتهاء تنفيذ المشروع.

وذكر البيان أنه بموجب مذكرة التفاهم، فإن اللجنة القطرية ستمول إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن من المقرر أن تحول شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية المحطة للعمل بالغاز بديلاً عن الوقود السائل على أن تزيد قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة في المستقبل من الكهرباء.

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