زين العراق تعلن توسيع نطاق خدمة الاتصالات الرقمية لمحافظات جديدة

2021/12/29 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغدادأعلنت زين العراق، أنه وبعد انطلاق oodi خدمة الاتصالات الرقمية المقدمة من زين قبل أكثر من 6 اشهر في بغداد والبصرة والنجف، حيث تتوفر هذه الخدمة حالياً في كل من كربلاء والرمادي والفلوجة، وذلك في إطار خطط زين لتوفير خدمة oodi في كافة المحافظات العراقية.



وتواكب oodi تقنيات 4G LTE عبر شبكة الجيل الرابع الأسرع في العراق من زين، وتقدم خط جديد لموبايلك، من خلال تطبيق واحد مبتكر وشامل، حيث يمكنك طلب الشريحة الجديدة من التطبيق لتصلك إلى باب منزلك.



ويتميز تطبيق oodi بسهولة الاستخدام ويتيح مرونة فائقة في الاشتراك وحرية اختياررقم جديد لموبايلك والخدمات والباقات التي تحتاجها.

تقدم oodi باقات الانترنت وباقات الاتصال، من خلال تطبيق الهاتف المحمول.



وتبدأ الخطوة الأولى من خلال تحميل التطبيق وطلب الشريحة التي تسلّم لك أينما كنت، وتوفر للمستخدمين فرصة الحصول على خط فعال وحرية اختيار ما يناسب وما يتلاءم مع الاحتياجات.



توجد طريقتان للحصول على خط الهاتف، الطريقة الأولى من خلال تحميل تطبيق oodi المتوفر على متجر “أندرويد” و”آبل” على أي هاتف محمول، واختيار رقم الهاتف، حيث يتم تفعيل وتوصيل الشريحة إلى باب المنزل.



أما الخيار الثاني فيكون عبر الحصول على شريحة الهاتف SIM مسجلة باسم المشترك من نقاط البيع المعتمدة، ويتوجب بعد ذلك استخدام التطبيق لتفعيل الشريحة.



ومن خلال التطبيق، تبدأ تجربة المستخدم مع عالم oodi المتنوع والمبتكر من خلال اختيار الخطط والعروض والباقات المقدمة الذي تناسب الاحتياجات.



وتتوفر باقات الانترنت والاتصالات وطريقة الدفع عبر الانترنت، من دون الحاجة إلى التنقل أو زيارة مكاتب أي شركة أو مكاتب خدمة الزبائن.

وتوفر oodi عالم متكامل من التجارب والمنتجات الرقمية غير المحدودة وحلول رقمية مستوحاة من كافة شرائح المجتمع تواكب العالم الرقمي السريع التطور.



وتحت شعار ” خط جديد لموبايلك، إكلبها “oodi أطلقت زين العراق، الحملة الإعلامية والإعلانية الخاصة بـ oodi من خلال فيلم إعلاني قصير مصور ، يُعرّف المستهلك العراقي، بهذه الخدمة وآلية عملها حيث تتطلع إلى تقديم فرص مستقبلية مبتكرة ورائدة للشعب العراقي.

وفي تعليق الشركة، قالت: تعمل زين العراق على توسيع نطاق توفر oodi خدمة الاتصالات الرقمية المقدمة من زين، في كافة المدن والمحافظات العراقية، بهدف سد الفجوة الحقيقية في سوق الاتصالات العراقي، وهي تطبيق مبتكر من شأنه أن يوفّر للمستخدم القدرة على الاختيار، الأمر الذي يرتبط ارتباطاً جوهرياً بالقيمة المقترحة للمنتجات.



فمن خلال تطبيق oodi يمكن للمستخدم اختيار خط جديد، تبديل الباقات، سهولة مراقبة استخدامها، والحصول على سرعة الإنترنت مقابل القيمة التي يدفعونها وحصول المشتركين على الدعم الذي يرغبون فيه.



ويتناغم ذلك مع استراتيجية زين العراق الهادفة إلى توفير أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الاتصالات الرائدة لكافة شرائح المجتمع العراقي وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم لا سيما جيل الشباب.

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