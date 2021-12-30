الصدر يدعو لإخطار مجلس الأمن رسميا بإنهاء المهام القتالية للقوات الدولية في العراق

2021/12/30 | 15:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، الخميس، إن "انتهاء المهام القتالية للقوات الدولية لن يكون فعلياً حتى إرسال طلب رسمي لمجلس الأمن وإخلاء القواعد وتسليمها للجيش العراقي".

ودعا الصدر، الحكومة العراقية إلى "تولي الحكومة العراقية الدعم اللوجستي والأمني حصرا، وعدم استخدام الأجواء العراقية إلا بعد موافقة الحكومة".

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وطالب الصدر "بإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيه المستشارون مستقبلا، ومنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية".

وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة الصدر بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان على الرغم من أن الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وغيرهما يزعم أنه يمتلك تلك الكتلة.

وكان الزعيم العراقي الشيعي شدد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وكررها قبل يومين أيضا على أنه يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية، بحسب "الشرق الأوسط".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، أن قوات بلاده جاهزة للدفاع عن الشعب، وذلك في معرض تعليقه على انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق.



أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".

كما وجه الشكر لدول وقيادة التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، مؤكدا في الوقت عينه جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب.

وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق أكد أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 ديسمبر الجاري.



وقال في تصريح للوكالة العراقية "واع"، "اعتباراً من 9 كانون الأول/ديسمبر، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق".

كما أوضح أن "مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق الأساسية تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في البلاد مطلع الشهر الحالي أن القوات القتالية للتحالف ستغادر بالكامل قبل نهاية الشهر.

يذكر أنه منذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة داعش الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالبلاد نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.

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