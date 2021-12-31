تمهيدا لجلسة اداء اليمين.. مجلس النواب ينشر اسماء البرلمانيين الفائزين بعضوية الدورة الخامسة

2021/12/31 | 14:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس النواب، اسماء البرلمانيين الفائزين مع كتلهم تمهيدا لجلسة اداء اليمين الدستورية.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أسماء الفائزين بعضوية الدورة الخامسة مع كتلهم تمهيداً لجلسة اداء اليمين الدستورية يوم 9 كانون الثاني المقبل

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