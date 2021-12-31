2021/12/31 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إنقاذ عوائل وإخماد الحريق الذي اندلع داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وانقاذ العوائل السكنية وانزالهم من الشرفات بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية تجارية سكنية مكونة …

ظهرت المقالة الدفاع المدني ينقذ العوائل ويخمد حريق اندلع بناية سكنية في الكرادة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ العوائل ويخمد حريق اندلع بناية سكنية في الكرادة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ العوائل ويخمد حريق اندلع بناية سكنية في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).