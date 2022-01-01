الدفاع المدني تعلن تسجيل أكثر من 31 ألف حريق خلال 2021

2022/01/01 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، حصيلة بعدد حوادث الحريق لعام 2021 في القطاعات كافة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (1 كانون الثاني 2022)، "وفقا لاحصائيات حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان وشملت تلك الاحصائيات حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية والأراضي الزراعية وغيرها بلغت في مجموعها ( 31533) حادث حريق خلال عام 2021 تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة".

واحصت مديرية الدفاع المدني "عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ ( 6189 ) حادث حريق".

فيما بلغت عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط "(293) حادث حريق".

اما حرائق القطاع الخاص فقد بلغت "(25051) حادث حريق".

وأشار البيان إلى "أسباب حوادث الحريق التي توزعت كالتالي":

1- التماس الكهربائي تسبب بـ ( 14201) حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية .

2- عبث الاطفال فقد تسبب بـ ( 6486) حادث حريق .

3- الاهمال تسبب باندلاع (2849) حادث حريق .

4-اعقاب السكائر تسببت بـ (1721) حادث حريق .

5- حوادث حريق العمد بفعل فاعل بلغت ( 1224) حادث حريق .

6- حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية بلغت ( 1105) حادث حريق.

7- حوادث حريق التسرب الغازي بلغت (822) حادث حريق .

8- حوادث تسرب الوقود بغلت ( 225) حادث حريق .

9- حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت (167) حادث حريق.

10- حوادث حريق اصطدام وسائل النقل بلغت ( 82 ) حادث حريق.

11- حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت ( 25) حادث حريق .

12- حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت (27) حادث حريق .

13- حوادث حريق بسبب مجهول بلغت ( 554) حادث حريق .

14- حوادث حريق لأسباب اخرى بلغت ( 2599) حادث حريق.

وذكر البيان ان"مديرية الدفاع المدني تسعى جاهدة الى نشر الوعي الوقائي التوعوي واشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة لتفادي الخسائر والاصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات وموارد المديرية من مواد الاطفاء اضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة".

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