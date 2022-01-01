2022/01/01 | 12:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، ثلاثة عوامل قال إنّها أسهمت في تعزيز الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي.

وقال صالح في تصريح، 1 كانون الثاني/يناير، إنّ "هذه العوامل هي حسن التصرف بالمالية العامة، والإدارة الجيدة للاقتصاد والمدفوعات الخارجية، وكذلك إدارة القطاع النفطي تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط".

وأوضح صالح، أنّ "هذه العوامل أسهمت في تعزيز الاحتياطي المالي وساعدت على تنمية احتياطات البنك المركزي في مستوى كفوء تقريبًا"، مبينًا أنّ "البنك المركزي يتمتع الآن باحتياطات بمستوى الكفاءة فيما يتعلق بنسبتها إلى ديون كثيرة الهدر، ونسبتها إلى عرض النقد، ونسبتها إلى التزامات العراق الخارجية الأخرى، حيث وضع ميزان المدفوعات كلها في وضع إيجابي تقريبًا".

وأكّد المستشار المالي، "نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2021".

وسبق أنّ قال البنك المركزي، إنّ احتياطي العراق من العملة الصعبة ارتفع إلى 64 مليار دولار بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية.

اقرأ/ي أيضًا:

محافظ البنك المركزي يرفع "سُنّة العلاق" عن العملة العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحدد مستوى رصيد البنك المركزي ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحدد مستوى رصيد البنك المركزي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).