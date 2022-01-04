الداخلية تدلي بتفاصيل جديدة بعد القبض على ’طبيبة 56’

2022/01/04 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (4كانون الثاني 2021)، إنه "تم إلقاء القبض على احدى الفتيات على خلفية انتحالها صفة طبيبة باحدى مستشفيات بغداد، وهناك شكوى مقدمة ضدها، ولدى حضورها الى المستشفى بزيها الطبي الخاص بالطوارئ تم ضبطها وعرضها على قاضي التحقيق وقرر توقيفها واستمرار الاجراءات التحقيقية بحقها".

وأضاف، أنه "لدى الاستفسار منها عن سبب انتحال صفة طبيبة، ذكرت أنها كانت تعمل في السلك الصحي بصفة ممرضة وأنهت وظيفتها في عام 2015 من احدى المحافظات الجنوبية، وهي ترغب بمساعدة المرضى والراقدين بشكل تطوعي".

وأكد أن "التحقيق ما زال قائماً لمعرفة النوايا خلف هذ العمل"، لافتاً إلى أن "المتهمة عملت بفترات طويلة في الكثير من مستشفيات العاصمة".

وتفاعلت قضية، "القبض" على طبيبة وهمية، في مدينة الطب بالعاصمة بغداد، ففي الوقت الذي تنفي فيه وزارة الصحة، وجود تلك الطبيبة، أكدت وزارة الداخلية، واقعة الاعتقال، كما نشرت وثيقة عن البلاغ الذي ورد إليها، وعمل تلك الطبيبة.

وأكدت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 كانون الثاني 2022)، أن "الاخبار المتداولة حول القاء قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة تقوم بإجراء عمليات داخل المستشفى منذ اكثر من سنة وتسببت بقتل احد المواطنين عارية عن الصحة".

ودعت الدائرة وسائل الاعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية في تناول المعلومات".

كما أعلنت وزارة الصحة، رأياً مخالفاً لوزارة الداخلية، حول أزمة "الطبيبة الوهمية" في مدينة الطب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "الاخبار المتداولة حول القاء قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة تقوم بإجراء عمليات داخل المستشفى منذ اكثر من سنة وتسببت بقتل احد المواطنين عارية عن الصحة".

ودعا البدر وسائل الاعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية في تناول المعلومات".

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في مدينة الطب.

وذكرت الوزارة أنه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ (10 تشرين الثاني 2021)، والتي وردت بحقها شكوى من من ذوي أحد المتوفين".

وأضافت، أنه "بعد تعميم صورتها واوصافها على المنتسبين كافة والتأكيد على محاولة القبض عليها حال التعرف عليها، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشأت والشخصيات من ملاحظتها والتحفظ عليها من قبل احد المنتسبين وهي ترتدي الزي الخاص بالأطباء وهي تحاول الدخول لقسم لطوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين اثنين".

وأوضح البيان "بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها اصوليا الى المركز أعلاه".

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