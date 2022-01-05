لاعبو الزوراء: الحكم ظلمنا ولم نستحق الخسارة أمام الشرطة

2022/01/05 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عبر لاعب نادي الزوراء الرياضي مازن فياض، اليوم الأربعاء، عن امتعاضه من الظلم الذي تعرضوا له خلال مباراتهم أمام الشرطة.

وقال فياض بحديث لـ(بغداد اليوم) ان الحكم علي صباح قد ظلم الزوراء باحتساب ركلة جزاء ضد مدافع النوارس علاء مهاوي و ان الحالة لم تستحق ان تحتسب ركلة جزاء.".

وأضاف فياض ان "ركلة الجزاء كانت منعطف غير مجرى المباراة"، مشيرا إلى أن "لاعبي الزوراء قدموا مباراة جيدة الا ان ظروف المباراة جعلت النتيجة تذهب للشرطة".

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